موعد مباراة الجونة وانبي بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الجونة وانبي ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الجونة.

ويقع فريق انبي في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، وكان قد خاض 6 مباريات تعادل في لقاء وفاز في لقاء آخر وتلقي الهزيمة في 4 مباريات أخري، كما يقع فريق الجونة في المركز السابع عشر بنفس عدد النقاط وبنفس النتائج.

ويستعد الفريقان لخوض لقاء الأسبوع السابع من عمر بطولة الدوري العام المقرر إقامتها غدا الثلاثاء الموافق العاشر من ديسمبر، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستقوم قنوات تايم سبورت والنيل الرياضية وأون سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له مباشرة.