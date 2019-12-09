حسام حسن يستقر على تصعيد 6 ناشئين والاستعانة بهم في مواجهة الإنتاج

استقر المدير الفني لنادي سموحة على تصعيد نحو 6 ناشئين إلى الفريق الأول للنادي السكندري من فريقي 99 و2001، وتعد تلك المرة الأولى في تاريخ الفريق السكندري؛ حيث يسعى حسام حسن إلى تدعيم صفوف الفريق والفوز بلقاء الإنتاج والمباريات القادمة خلال مشواره في بطولة الدوري العام، مما يشير إلى اعتماد مدرب النادي السكندري على ناشئ الفريق خلال الفترة القادمة لإنعاش الفريق.

ويقع فريق سموحة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ9 نقاط، وكان قد خاض 6 لقاءات تلقي الهزيمة في لقاء وحيد وتعادل في ثلاث لقاءات وحقق الفوز في مباراتين.

ويستعد سموحة لخوض لقاء الإنتاج الحربي في تمام السابعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الممتاز.