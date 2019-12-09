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أسوان يرفض منح لاعبيه راحة استعدادًا لسموحة فى الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان منح لاعبى الفريق أى راحة بعد التغلب على طنطا فى دور الـ 32 بكأس مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، خلال المباراة التى أقيمت بين الفريقين أمس الأحد.

ويواصل أسوان تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لموجهة نادى سموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام والتى تقام يوم 15 ديسمبر الجارى على استاد الإسكندرية.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 6 جولات، حيث تعادل الفريق الأسوانى فى مباراتى بيراميدز وإف سى مصر، وفاز على مصر المقاصة وخسر فى مواجهتى الأهلى والمقاولون.

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