شكرا لقرائتكم خبر عن أهلاوية مطلوبون فى إنبى لإتمام صفقة أسامة جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو إنبى طلباتهم الفنية للاستغناء عن أسامة جلال مدافع الفريق للنادي الأهلي، والذى دخل فى مفاوضات لضمه منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم خط دفاعه.
ورغم عدم وجود نية داخل النادي الأهلي لضم مدافع فى الشتاء، على أن يتم تدعيم المركز قبل بداية الموسم المقبل، إلا أن هذا لم يمنع إدارة الفريق البترولى لفرض شروطها بشكل عام للاستغناء عن أسامة جلال للأهلي، خاصة فى حالة طلبه فى الميركاتو الشتوى المقبل.
ويرغب إنبى، بخلاف المقابل المادى المتوقع أن يتخطى الـ18 مليون جنيه، فى استعارة ثلاثي الأهلي "حسين السيد وأحمد الشيخ وعمارحمدى"، فى ظل رغبة حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولي فى دعم الفريق بشكل جيد، خاصة أن النتائج هذا الموسم لم تكن جيدة.
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