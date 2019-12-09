رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- إنتر ميلان 38 نقطة 2- يوفنتوس 36 نقطة 3- لاتسيو 33 نقطة 4- كالياري 29 نقطة 5- روما 29 نقطة 6- أتالانتا 28 نقطة 7- نابولي 21 نقطة 8- بارما 21 نقطة 9- تورينو 20 نقطة 10- ميلان 20 نفطة Advertisements 11- هيلاس فيرونا 18 نقطة 12- بولونيا 16 نقطة 13- فيورنتينا 16 نقطة 14- ساسولو 15 نقطة 15- ليتشي 15 نقطة 16- أودينيزي 15 نقطة 17- سامبدوريا 12 نقطة 18- جنوى 11 نقطة 19- بريشيا 10 نقاط 20- سبال 9 نقاط

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