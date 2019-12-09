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رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- إنتر ميلان 38 نقطة

2- يوفنتوس 36 نقطة

3- لاتسيو 33 نقطة

4- كالياري 29 نقطة

5- روما 29 نقطة

6- أتالانتا 28 نقطة

7- نابولي 21 نقطة

8- بارما 21 نقطة

9- تورينو 20 نقطة

10- ميلان 20 نفطة

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11- هيلاس فيرونا 18 نقطة

12- بولونيا 16 نقطة

13- فيورنتينا 16 نقطة

14- ساسولو 15 نقطة

15- ليتشي 15 نقطة

16- أودينيزي 15 نقطة

17- سامبدوريا 12 نقطة

18- جنوى 11 نقطة

19- بريشيا 10 نقاط

20- سبال 9 نقاط

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