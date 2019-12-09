رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- إنتر ميلان 38 نقطة
2- يوفنتوس 36 نقطة
3- لاتسيو 33 نقطة
4- كالياري 29 نقطة
5- روما 29 نقطة
6- أتالانتا 28 نقطة
7- نابولي 21 نقطة
8- بارما 21 نقطة
9- تورينو 20 نقطة
10- ميلان 20 نفطة
11- هيلاس فيرونا 18 نقطة
12- بولونيا 16 نقطة
13- فيورنتينا 16 نقطة
14- ساسولو 15 نقطة
15- ليتشي 15 نقطة
16- أودينيزي 15 نقطة
17- سامبدوريا 12 نقطة
18- جنوى 11 نقطة
19- بريشيا 10 نقاط
20- سبال 9 نقاط