شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المعرض الدولي للياقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد وزارة الشباب و الرياضة اليوم الأثنين ، المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن النسخة الثانية من المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية ( ISF ) ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن المؤتمر الدولي للسياحة والأحداث الرياضية في نسخته الأولى . يعقد المؤتمر بمقر وزارة الشباب و الرياضة ، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، وعدد من قيادات الوزارة ، المسئولين والمستثمرين في قطاع الرياضة الحكومي.

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