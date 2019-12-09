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لعنة البلاك ستارز تطارد رونار وتحرمه من تتويج آخر

الإثنين 9 ديسمبر 2019

قدم الكثير من المستويات الرائعة كمدرب لمنتخبات عديدة بالقارة السمراء "إفريقيا" سواء مع بلاد إفريقية أو عربية، حتى أنه أصبح بطلا ببعض المناسبات متفوقا على أعتى منتخبات صالت وجالت بتحقيق الألقاب الأفريقة، ثم الوصول للمونديال العالمي رفقة أسود الأطلس بكأس العالم روسيا ٢٠١٨.



إنه الفرنسي "هيرفي رونار" تلمحروم من لقبه الدولي الثالث بخسارة السعودية لكأس الخليج ٢٤ أمام البحرين بهدف نظيف!

* مدافع كان لاعبا ومدربا مهاجم من الطراز الأول

على الرغم من كون هيرفي لاعب كان بخط الدفاع لا ينشق له غبار، إلا أنه حينما أصبح برداء الرجل الأول مدربا تغيرت عقليته ليكون هجوميا قويا، عبر توليه لأندية عديدة دون تحقيق شئ حتى قابله لوروا ومن هنا بدأت الحكاية السعيدة.

* خبرات كلود لوروا قبل المضي مع الرصاصا النحاسية

تنبأ له الكثيرون أن يكون مدربا عظيما، حتى ذهب للخبير "كلود لوروا" وبات مساعدا له مع غانا بالعام ٢٠٠٧، ثم الرحيل والحضور كرجل أول مع منتخب زامبيا عام ٢٠٠٨ والوصول معه لربع نهائي أمم إفريقيا ٢٠١٠، حتى يعمل بمنتخب آخر وهو أنجولا لم يستمر الأمر طويلا، كي يعود مع زامبيا مجددا عام ٢٠١١ ويقود للتويج ببطولة أمم أفريقيا ٢٠١٢.

! هنا كانت بداية تعرف العالم على المدرب الفرنسي كرجل للتتويجات المكررة، رغم الخروج من بطولة العام ٢٠١٣ وإعترافه بالخطأ، قبل بطولة كوسافا بذات العام.

* الأندية عقدة لطالما طاردته ونجى منها بأعجوبة لدى سوشو

رحل لتجربة أخرى جديدة مع فريق سوشو الفرنسي، على أمل تحقيق نتائج مرضية عبر كل تلك الخبرات، ولكن القاعدة تقول أنه ليس كل مدربا يمكن العمل مع الأندية والمنتخبات، حتى يستطيع فقط إبقاء الفريق بالمستوى الأول ليحلق بعيدا مجددا.

* الأفيال تصطاد الرحال الفرنسي لتحقيق اللقب الغائب رغم تفوقه

كان لقبه الأول عام ٢٠١٢، على حساب منتخب ساحل العاج "كوتديفوار" مع زامبيا، إلا أن القدر أراد له تصحيح خطائه مع العاجيين ليقودهم نحو لقب أمم إفريقيا عام ٢٠١٥ وكذلك كانت ركلات المعاناة الترجيحية عونا كبير له كما حدث لدى الرصاصات النحاسية في٢٠١٢.

بعد تلك البطولات والأرقام، التي حقق من خلالها لقب أول لصالح زامبيا وإعادة الأفيال للواجهة الإفريقية، إلا أنه أصلح ما أفسده عليهم سابقا ولكن لعنة غانا بسحرها القاتل ظلت تطارده حتى الآن العام ٢٠١٩.

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* بعد نهائي ٢٠١٥ قصة قصيرة مع ليل وبداية جميلة مع المغرب

تولى من جديدة مهمة أخرى لدى الأندية ولم يفلح كعادته مع ليل، حتى يذهب عام ٢٠١٦ لتولي منتخب المغرب ويذهب لأرقام وأداء لم يسبق له مثيل كن أسود الأطلس متفوقا على الكبار ومنهم ساحل العاج مجددا قبل التهام الصغار.

* صعد بالأطلسي للمونديال محطما ٢٠ عاما من الأحزان والآلام

نجح بقوة مع منتخب المغرب بالبداية، في الذهاب بهم لنتائج مميزة بتصفيات كأس العام ٢٠١٨، قبل أن يحنو رأسه أمام تاريخ الفراعنة ويهزم بربع نهائي أمم أفريقيا ٢٠١٧ بهدف للصغير محمود كهربا، ليظن البعض أن اللعنة الغانية تستمر وتصبح دائمة، إلا أنه عدل موقعه وواصل سلسلة من الانتصارات القوية بالتصفيات والصعود المميز لكأس العالم روسيا ٢٠١٨، حتى يقصي كوت ديفوار من المونديال كإحدى أكبر وأقوى مفاجآت التصفيات النارية.

* اللعنة الغانية والخشباب الثلاث بمونديال روسيا ٢٠١٨

أبت اللعنة أن تكتمل فرحة المدرب الفرنسي بتحقيق الصعود للدور الثاني من كأس العالم، على الرغم من وهن وضعف المنتخب الإسباني وترنح البرتغال كذلك وحتى إيران، إلا أن اصطدام أكثر وتصديات القائم مع ضياع فرص عديدة بذكل عجيب وغير متوقع أفسد تماما ما كان يمكن أن يستمر من أداء رجولي وبطولي أمام بطلي أخر نسختين من أمم أوروبا ٢٠١٢ و٢٠١٦، حتى أن الأسود لقبت بأفضل منتخب إفريفي وعربي قدم كرة جمالية مميزة.

* السحر الأسود ونهاية مسلسل إفريقيا مع المنتخب المغربي بأرض الفراعنة

كانت جرعة السحر، قد طغت على عقل هيرفي رونار، حتى تتولد الخلافات والمعوقات قبل المضي لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩، بحيث أنه على الرغم من الأداء المميزة بدور المجموعات، لكن رأس الأسود يقطع ويحنود هيرفي مجددا بذات الدور الثاني ليخرج أمام نسور بنين بهدف قاتل لم يستطع الرد عليه، إلى أن رحل بالإستتقالة تارك ورآه إرثا من اللحظات السعيدة بشكل كبيرة.

* بعد إفريقيا السمراء حان دور القارة الصفراء والخليج من السعودية

توقع له العديد النجاح مع الأخضر السعودي وبالفعل كان التفوق بتصفيات كأس العالم٢٠٢٢ للحظة الحالية بتحقيق الفوز السلس على أوزبكستان وسنغافورة وبعض النتائج الودية المبشرة بصعود مبكر وتتويج أكيد لكأس الخليج.

* بعد كل هاته الانتصارات تفوق اللعنة الغانية وحرمته من اللقب عبر البحرين

خاض بطولته الدولية رقم ثلاث بعد أمم إفريقيا وكأس العالم، حتى يصل مع المنتخب السعودي لنهائي كأس الخليج ٢٤ أمام البحرين ويخسر بهدف نظيف رغم الاستحواء وعديد المحاولات مثلما حدث مع المنتخب المغربي لتستمر لعنة البلاك ستارز.

الجدير بالذكر أن هيرفي رونارد، لم يستطع من قبل التفوق على المنتخب المصري سواء مع زامبيا عام ٢٠٠٨ بالتعادل ذهاب لتصفيات كأس العالم والفوز للفراعنة إياب بهدف القيصر "عبد ربه"، ثم الخسارة مع المغرب ٢٠١٧ بربع نهائي أمم إفريقيا، حتى تلازم الفرنسي بضع أرقام وأحداث تثبت تفوق الكبار عليه رغم التتويجات المميزة.