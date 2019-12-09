مجلس الوزراء يكلّف عبد الرحمن العويس برئاسة الهيئة العامة للرياضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكليف عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ليكون العويس الرئيس الثالث عشر للهيئة علماً أنها المرة الثانية التي يتولى فيها هذا المنصب، خلفاً للّواء محمد خلفان الرميثي الرئيس السابق للهيئة، الذي استقال من المنصب وتم قبول استقالته بعد ولاية لم تكمل العامين، وكان باشر عمله في ترؤس أول اجتماع لمجلس الإدارة يوم 15 فبراير 2018.

وسبق للعويس أن تولى منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية. وبالقرار يعود العويس لمباشرة عمله في قيادة دفة «الهيئة» الجهة الإدارية المختصة بجميع الأمور المتعلقة برعاية شؤون الرياضة بما في ذلك البت في الشكاوى والتظلمات التي تعرض عليها، وتقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بممارسة اختصاصات عدة خولتها بصلاحياتها الحكومة الرشيدة، وتتمثل في نشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية.

كما تضطلع الهيئة ضمن أهدافها بصقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الرياضيين، بما يحقق رعايتهم طبقاً لأرقى المعايير الدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين من الرياضيين والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية إسهاماتهم، علاوة على دعم ومتابعة وتنسيق أعمال الجهات الرياضية واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها.

ولا تقتصر أهداف الهيئة على ما سلف فقط بل تتعدى صلاحياتها الإدارية لدور بالغ الأهمية يكمن في مكافحة المنشطات في المجالات الرياضية ووضع السياسة العامة الكفيلة بتحقيق ذلك ومتابعة تنفيذها، وفي ذات السياق أسست الهيئة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، التي تشرف وتتصدى لكل محاولات تعاطي الرياضيين للمنشطات المحظورة.

وفي شأن آخر، يتعلق بالجانب التثقيفي التوعوي بالرياضة وتأهيل وصقل الكوادر الرياضية تضطلع الهيئة بإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل الداعمة للأنشطة الرياضية، والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية وأية جهة أخرى فيما يتعلق بالمشاركات بالدورات الأولمبية والبطولات العالمية على اختلاف مستوياتها.

وكانت مسيرة الجهة الرياضية المسؤولة عن القطاع الرياضي في الدولة بدأت مع بزوغ شمس الاتحاد عام 1971 الذي تم فيه إنشاء وزارة الشباب والرياضة برئاسة راشد بن حميد الشامسي، وفي عام 1976 تم دمج وزارة الشباب والرياضة بوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور عبد الله عمران تريم، وفي عام 1980 تم إنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة الدكتور سعيد عبد الله سلمان، قبل أن يتحول إلى وزارة الشباب والرياضة في عام 1990، وعيّن الشيخ فيصل بن خالد القاسمي وزيراً لها، وفي عام 1996، تم دمج وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور علي عبد العزيز الشرهان، ليشهد عام 1999 إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعيّن الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم رئيساً للهيئة، ومؤخراً وفي ولاية الرميثي تم فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب، ليصبح مسماها الحالي الهيئة العامة للرياضة.



سيرة ذاتية حافلة



يملك عبدالرحمن العويس سجلاً حافلاً في خدمة الوطن على أكثر من صعيد، فقد تولى منصب وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني عام 2017، ورئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، وعضو مجلس أمناء كل من: مؤسسة سلطان العويس الثقافية منذ عام 1992، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية منذ عام 2016، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، ورئيس المجلس الصحي في مجلس الوزراء.

كما أنه عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ورئيس مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بين 2004 و2005، وعمل رئيساً في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وهو حاصل على بكالوريوس في المحاسبة ونظم المعلومات.

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تاريخ إدارة الحركة الرياضية عبر 48 عاماً



نستعرض فيما يلي التغييرات التي شهدتها إدارة الحركة الرياضية من خلال الكيانات التي تولت الإشراف عليها منذ عام 1971 حتى عام 2019، حيث حمل التغيير الذي عاد بموجبه عبد الرحمن العويس لتولي المهمة كرئيس للهيئة الرقم 13:

1971- وزارة الشباب والرياضة برئاسة راشد بن حميد الشامسي (1)

1976 - دمج وزارة الشباب والرياضة مع التربية لتصبح وزارة التربية والتعليم والشباب برئاسة الدكتور عبد الله عمران تريم (2)

1980- تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة الدكتور سعيد عبد الله وزير التربية والتعليم(3)

1983- المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة فرج فاضل المزروعي وزير التربية والتعليم(4)

1986 - المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة أحمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة(5)

1990- تشكيل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الشيخ فيصل بن خالد القاسمي(6)

1996- دمج وزراتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم تحت مسمى التربية والتعليم والشباب بقيادة د.علي الشرهان(7)

1999- تشكيل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور علي الشرهان(8)

2004- الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان(9)

2006- الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة برئاسة عبد الرحمن العويس (10)

2014- الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك (11)

2018- الهيئة العامة للرياضة برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي (12)

2019- الهيئة العامة للرياضة برئاسة عبد الرحمن العويس (13)