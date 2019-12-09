تحضيرات مكثفة للنسخة السادسة من ماراثون زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت الجهود المصرية، ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة ومحافظة السويس، بصورة مكثفة لاستقبال نسخة استثنائية من ماراثون زايد، المقرر يوم السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، مع تزايد أعداد المسجلين والراغبين في المشاركة، حيث بلغ الحدث صدى واسعاً، مع انتقاله إلى مدينة السويس الساحلية، وتحديداً على ضفاف قناة السويس العريقة، إذ تجاوزت أرقام المشاركين نحو 25 ألفاً حتى اليوم، فيما يتوقع أن يترفع العدد، خصوصاً مع الجوائز القيمة التي ترصدها اللجنة المنظمة، وتصل إلى مليوني جنيه، و500 ألف لمسابقات أصحاب الهمم.

يجري التنسيق على قدم وساق، مع اللجنة المنظمة، برئاسة الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا، ورئيس نادي ضباط القوات المسلحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، من خلال التواصل الدائم مع الأمين العام للمجلس، عارف العواني، وذلك في ظل التفاعل الكبير الذي تلاقيه النسخة المقبلة من الماراثون، حيث بلغ الاستعداد مداه داخل المدينة الباسلة، من خلال التنسيق التام بين مختلف وزارات الحكومة ومحافظة السويس، ليخرج الماراثون بصورة مثالية.

وتفيد المتابعات أن وزارة الشباب والرياضة المصرية، تلقت طلبات كثيرة من المديريات التابعة لها في كل المحافظات، بتخصيص أعداد من المشاركين لها، مما يجعل النسخة المقبلة أمام أرقام تاريخية، في ظل تزايد الاهتمام الجماهيري بالحدث. واتفق الجميع، على ضرورة أن الماراثون في نسخته السادسة بمصر، يأتي تتويجاً لنجاح الفعالية على مدى السنوات الخمس السابقة، والتي جرت في مدينة القاهرة «3 مرات» والأقصر والإسماعيلية، خصوصاً وأن العائد من الحدث، تم تخصيصه هذا العام لصالح مستشفى الأورام التابع لجامعة القاهرة، مما يؤكد الأهمية الاجتماعية للماراثون.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة: «الحكومة تعطي ماراثون زايد أهمية قصوى، كونه أحد أهم الأحداث الرياضية، التي تنظم على أرض مصر خلال السنوات الماضية، خاصة وأنه فرصة لمشاركة جميع الأعمار والفئات السنية في ماراثون، هدفه التعريف بأهمية الرياضة، كما أن الدخل يخصص لأعمال الخير، ودعم المشروعات الخيرية، وبناء المستشفيات، حيث سيخصص دخل النسخة الجديدة لصالح معهد الأورام، والذي تعرض لحادث إرهابي غاشم خلال الأشهر الماضية».

وأوضح صبحي: «التنسيق مع اللجنة العليا للماراثون، يتم بشكل رائع منذ فترة طويلة، كما أن السفارة الإماراتية في القاهرة، تقوم بدور متميز في عملية التنسيق والتعاون، ليخرج الحدث بالصورة التي تليق بالماراثون، الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي يحتل مكانة غالية في قلب كل مصري وعربي، ولذا يجب أن يخرج الماراثون الذي يحمل اسمه بصورة مثالية».

وأضاف الوزير: «الماراثون سيكون لمسافة 8 كيلومترات للأسوياء، و2 كيلو متر فقط لأصحاب الهمم «عجل فقط»، مشيراً إلى أن مدينة السويس استعدت بالصورة المطلوبة لاستقبال هذا الحدث، الذي سيتجاوز عدد المشاركين فيه أكثر من 25 ألف مشارك، من مختلف الأعمار».

وصف وزير الشباب والرياضة المصري، الماراثون ب«الحدث الإنساني الاستثنائي»، معرباً عن ثقته في نجاح النسخة السادسة، التي ستقام في مدينة السويس، أواخر ديسمبر الجاري. وأضاف: «الحدث يمثل حالة مجتمعية فريدة من نوعها، ونتطلع لأن تكون النسخة السادسة استكمالاً للنجاحات السابقة، التي حققت مردوداً واسعاً داخل المجتمع المصري، بمختلف شرائحه، في ظل الهدف الإنساني، الذي يقام من أجله الماراثون».