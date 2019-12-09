رياضة | أخبار ريال مدريد.. رونالدو نادم على الرحيل والصفقة الكبرى تطبخ على نار هادئة ونجم الملكي في طريقه للرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد.. رونالدو نادم على الرحيل والصفقة الكبرى تطبخ على نار هادئة ونجم الملكي في طريقه للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 8 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها ندم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق على رحيل عن صفوف الملكي.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- الظهير الأيسر .. صداع في رأس زيدان قبل مباراة فالنسيا

وضع الظهير الأيسر الفرنسي الدولي فيرلان ميندي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا فريقه ومدربه زين الدين زيدان في موقف صعب، وذلك قبل مواجهة الفريق الهامة أمام نادي فالنسيا، في الإسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني بملعب ميستايا.

وتعرض ميندي للطرد أمام إسبانيول، في اللقاء الذي شهده ملعب سانتياجو بيرنابيو أمس السبت في الجولة 16 من الدوري الإسباني، وإنتهى بتفوق الريال بهدفين نظيفين.

وكان الظهير الأيسر البرازيلي قد أصيب في وقت سابق، وتأكد غيابه عن مواجهة فالنسيا، بالإضافة لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، والمقررة يوم 17 ديسمبر القادم.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن زيدان سيختار أحد أفراد الثلاثي ناتشو فيرنانديز وألفارو أودريوزولا و إيدير ميليتاو، لشغل الجبهة اليسرى في لقاء فالنسيا القادم.

أخبار ريال مدريد

- المدير الفني لباريس سان جيرمان يوجه رسالة قوية لمبابي

وجه الدير الفني الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة قوية لنجم الفريق الفنرسي الدولي كيليان مبابي، عقب مباراة الفريق الماضية أمام مونبيليه في الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وتحدث توخيل لصحيفة لو باريزيان الفرنسية: "رفض كيليان إستبداله أمام مونبلييه وأمام نانت، هذا أمر طبيعي، هو لا يريد مغادرة الملعب، ردت إشراك تشوبو موتينج في مباراة مونبلييه، لذلك سحبت مبابي في الدقيقة 90".

وتابع: لا بد أن يحترم مبابي قراراتي، الأمر لم يتعد عدم سعادته بالتغيير، هو لم يكن سعيد بذلك".

أخبار ريال مدريد

- ريال مدريد يستعد لمواجهة بروج في دوري أبطال أوروبا

استأنف الفريق الأول بنادي ريال مدريد تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق كلوب بروج البلجيكي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الأربعاء المقبل.

شهدت تدريبات ريال مدريد اليوم الأحد أنباء سارة للفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، حيث عاد الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية للمرينجي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة ضد اسبانيول.

وكان "بيل" قد اشتكي من آلام قوية عقب مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني يوم 30 نوفمبر الماضي، ولم يستطيع اللاعب المشاركة في تدريبات الفريق الفترة الماضية.

من ناحية أخري واصل الكولومبي رودريجيز برنامجه التأهيلي، حيث تعافي من إصابة الركبة، حيث تدرب بشكل منفرد خلال مران الفريق الملكي اليوم، ويسير بخطي ثابتة نحو عودته للمشاركة في المباريات مجددًا.

وشهد مران الريال اليوم تصعيد الثنائي سرخيو لوبيز ومانو هيرناندو والمغربي أيوب أبو علام، ودييجو خورادو من فريق الرديف للمشاركة مع الفريق الأول، بينما واصل البرازيلي مارسيلو والبلجيكي إيدن هازارد والإسبانيان ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز برنامجهم العلاجي.

أخبار ريال مدريد

- أزمة حادة تضرب ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا

يعاني فريق ريال مدريد من فجوة كبيرة قبل المواجهة المقبلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني "الليجا".

ويحل ريال مدريد ضيفًأ على فالنسيا مساء يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من عمر المسابقة.

ويعاني الفريق الملكي من مشكلة كبيرة في مركز الظهير الأيسر حيث يغيب البرازيلي عن المباراة بسبب الإصابة، بجانبفيرلاند ميندي الذي تعرض للطرد في مباراة الأمس أمام إسبانيول وبالتالي لن يتواجد في لقاء الخفافيش.

وانتابت الحيرة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي قبل موقعة الميساتيا حيث يسعى لعل هذا النقص الذي يعاني منه أمام فالنسيا.

ويفكر زيدان في الدفع بالبرازيلي ميليتاو في مركز الظهير الأيمن أمام فالنسيا، وإشراك الإسباني كارفخال في مركز الظهير الأيسر.

- ضربة قاضية لأحلام ريال مدريد وبرشلونة

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وجه مايكل زورك رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني، صدمة كبيرة لعملاقي الدوري الإسباني، قبيل فترة الأنتقالات الشتوية القادمة التي تفتح أبوابها بعد أقل من شهر من الآن.

وحسم زورك موقف لاعبه الدولي الإنجليزي جادون سانشو من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، مع إبقاء الباب مفتوحاً نحو رحيله في الصيف المقبل.

وصرح زورك لشبكة مانشستر إيفينينج نيوز قائلاً: " أنه عنصراً أساسياً في فريقنا حالياً، أستبعد أي سيناريو لرحيله حالياً".

وتابع: " لدينا بعض المواقف التي سنناقشها مع سانشو في الفترة الحالية، وسنعقد معه بعض المقابلات".

وأضاف: " الأمور تسير معه بشكل جيد، كان على دكة البدلاء في لقائي برشلونة وهيرتا بيرلين الماضيين، نزل خلال المباراة وصنع الفارق".

وزعمت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي مانشستر سيتي، النادي السابق لسانشو، غير مهتم بالتفاوض معه لإعادته مرة أخرى.

نشرة ريال مدريد

- تشيلسي يدخل صراع ريال مدريد وبرشلونة

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا جادون سانشو، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن البلوز جهز بالفعل عرضه الأول، لضم صاحب الـ 19 عاماً.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي مستعد لدفع مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، لخطف ناشئ مانشستر سيتي السابق.

وكان تشيلسي قد أعفي من عقوبة المنع من إجراء إنتقالات في يناير المقبل، وذلك بعد أن تم قبول الأستئناف قبل يومين من قبل المحكمة الرياضية.

وفي حالة إتمام الصفقة، سيصبح سانشو أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي، حيث سيتجاوز رقم الحارس كيبا، والبالغ 71 مليون جنيه إسترليني.

آخر أخبار ريال مدريد

- رونالدو يكشف سرا خطيرا عن ريال مدريد

اعترف كريستيانو رونالدو نجم فريق فريق يوفنتوس الإيطالي أنه ارتكب خطأ كبيرًا حينما رحل عن ريال مدريد الإسباني بعد رفض فلورينتينو بيريز رئيس النادي طلبه بزيادة راتبه.

وأكد رونالدو أمام بعض زملائه السابقين أنه يشعر فعلا بالندم على رحيله عن صفوف ريال مدريد، وانضمامه إلى "السيدة العجوز" في 2018.

ويواجه رونالدو سيلا من الانتقادات هذا الموسم بسبب أدائه غير الثابت، وهو ما جعله يدرك أن الدوري الإيطالي ليس بقيمة أبدا نظيره الإسباني الذي قاده إلى الفوز بأربع كرات ذهبية.

وذكرت صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية، فإن هذا السبب وراء شعور البرتغالي بالندم على قراره بالرحيل إلى إيطاليا في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من مليون يورو وذلك رغم أنه فاز مع يوفنتوس بلقب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، وكأس السوبر الإيطالي في أول موسم له مع الفريق.

- نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الذي يغيب عن الفريق الفترة الحالية بسبب الإصابة بات مستقبله مهدد مع الملكي.

وأكدت صحيفة Ok Diario الإسبانية رغبة مسئولي ريال مدريد في التخلص من خيمس رودريجيز من أجل الحصول على أكبر استفادة مالية ممكنة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الكولومبي ينتهي عقده مع الملكي في عام 2021 ويرغب الميرينجي في التخلص من رودريجيز في نهاية الموسم الحالي للإستفادة منه مالياً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز أصبح قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي ولكن النادي الملكي رفض التخلي عنه وسط إهتمام أتلتيكو مدريد ونابولي بالحصول على خدماته.

- مدافع نابولي يدخل حسابات ريال مدريد في انتقالات الصيف

دخل اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي حسابات نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط دفاع النادي الملكي.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني يريد ترميم دفاع الميرنجي بضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الموقع الفرنسي الشهير ان كوليبالي كان هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية في الموسم الماضي، وتحديدًا مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن إدارة نادي نابولي الإيطالي نجحت في الإبقاء على المدافع السنغالي لكن الصيف المقبل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز تخطط لضم كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا، عن طريق سداد قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي سيتم تفعيله في صيف 2020 ويبدو أن نادي نابولي الإيطالي لن يتمكن من حماية نجمه الدولي السنغالي في الصيف المقبل بعد تزايد اهتمام ريال مدريد الاسباني بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي.