رياضة | أخبار برشلونة اليوم.. صفقة تبادلية تاريخية مع عملاق الكالتشيو وفالفيردي في ورطة وانتقام جريزمان من الريدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم.. صفقة تبادلية تاريخية مع عملاق الكالتشيو وفالفيردي في ورطة وانتقام جريزمان من الريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 8 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا الكبير على فريق ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 8 - 12 - 2019 :-

- ترتيب هدافي الدوري الإسباني

نجح ليونيل ميسي في تصدر جدول هدافي الدوري الاسباني بعد تسجيله هاتريك في شباك فريق ريال مايوركا، ويأتي كريم بنزيما في المركز الثاني بجدول الترتيب، ويأتي ترتيب قائمة هدافي الليجا كالتالي.

1- "ليونيل ميسي" برشلونة: 12 هدف

2- "كريم بنزيما" ريال مدريد: 11 هدف

3- "جيرارد مورينو" فياريال: 8 أهداف

4- "لويس سواريز" برشلونة: 8 أهداف

5- "لورين مورون" ريال بيتيس: 8 أهداف

6- "لوكاس بيريز" ألافيس: 8 أهداف

7- "انجيل رودريجز" خيتافي: 7 أهداف

8- "ويليان خوسي" ريال سوسييداد: 7 أهداف

9- "ماكسيمليانو جوميز" فالنسيا: 6 أهداف

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10- "روجر مارتي" ليفانتي: 6 أهداف

- خبر سار في برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان

تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني خبرًا سارًا قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، حيث تعافى الثنائي جوردي ألبا وسيميدو من الإصابة التي عانى منها في الفترة الأخيرة وأبعدتهما عن المشاركة في مباريات برشلونة.

- هجوم ساخن على برشلونة رغم الفوز على مايوركا

انتقدت الصحافة الإسبانية الصادرة صباح اليوم دفاع فريق برشلونة، حيث وصفته بنقطة الضعف في الفريق الكتالوني، وكتبت صحيفة "الماركا" :"دفاع البارسا في الليجا نقطة ضعف هذا الموسم، في 14 جولة استقبل فريق فالفيردي 18 هدفا"، وأضافت الصحيفة :"فقط في 3 مباريات حافظ البارسا على نظافة شباكه، ضد (خيتافي، إشبيلية وأتليتيكو مدريد".

- برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

زعمت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن النادي الكتالوني حسم صفقة اللاعب الإسباني الشاب داني أولمو، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ويلعب داني أولمو حالياً في صفوف نادي دينامو زغرب الكرواتي، ولكع بشدة خلال هذا الموسم على صعيد بطولتي الدوري الكرواتي ودوري أبطال أوروبا.

- جريزمان ينتقم من ليفربول على طريقته الخاصة

نشرت التقارير العالمية صورة الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام أثناء قيامه بالاستمتاع بألعاب بيس 2020، وأشارت التقارير إلى أن جريزمان ليفربول الانجليزي اختار لمواجهة برشلونة ودياً بالاعتماد على طريقة اللعب ذاتها التي اعتماد عليها إرنستو فالفيردي خلال المواجهة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني.

- تقارير إيطالية.. صفقة تبادلية بين برشلونة في يوفنتوس في الانتقالات الشتوية

قالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن المفاوضات تجري بخصوص انتقال اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي واللاعب الدولي الألماني إيمري تشان إلى صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

- تعرف علي موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد بالدوري الاسباني

يستضيف نادي برشلونة على أرضه ووسط جماهيره نظيره فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز يوم 18 سبتمبر الجاري على ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة، ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.