شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 8 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، المصري يهزم رينجرز 4 / 2 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية.

المصري يهزم رينجرز 4 / 2 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية

نجح المصري البورسعيدى فى تحقيق فوزا كبيرا على رينجرز النيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

أسوان يهزم طنطا 4/5 بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ 16 فى كأس مصر حجز فريق أسوان المقعد الأخير في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، وذلك بعد التغلب على فريق طنطا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، خلال مباراة دور الـ 32 التي جمعت الفريقين على ملعب أبناء الجنوب. إنفو جراف.. تعرف على مواجهات دور الـ16 لكأس مصر إختتمت اليوم مباريات دور الـ32 لكأس مصر بمواجهة طنطا و أسوان والتى أسفرت عن تأهل أسوان بعد الفوز بضربات الترجيح ليكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور الـ16 وهم :

الصين والسعودية طريق الاهلي للتعاقد مع النيجيري إيليكي

لازال رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي ، يبحث مع الإدارة الحمراء عبر لجنة الكرة برئاسة محسن صالح كيفية التعاقد مع المهاجم النيجيري الاصل إيليكي رأس حربة نادي لوزرين السويسري، خاصة وأنه تدرب ولعب مع فايلر في لوزرين وعمره 23 عاماً.. Advertisements

أزمة النقاز تكشف راتب "أوناجم" فى الزمالك بعد فسخ عقد الظهير التونسى شهدت الآونة الأخيرة بنادى الزمالك، انقطاع الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للأبيض، عن حضور التدريبات أو المشاركة فى المباريات بعد تأكيداته بفسخ تعاقده مع النادى الأبيض من طرف واحد، بداعى عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يكشف عقده الرسمى بالقلعة البيضاء حصوله على مستحقاته حتى القسط الثانى والمستحق دفعه فى شهر يناير المُقبل، ليؤكد مصدر مطلع بالنادى الأبيض أن أزمة الدولى التونسى متمثلة فى عدم رضاه عن قيمة عقده الحالى ورغبته فى زيادته؛ خاصة بعدما علم بقيمة الوافدين الجدد للفريق الأبيض هذا الموسم، وعلى رأسهم المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق القادم من الوداد المغربى فى مطلع الموسم الجارى.

سوبر كورة.. تقرير منسق الكاف يكشف حقيقة تغريم الزمالك 25 ألف دولار

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، حقيقة تغريم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، 25 ألف دولار، بداعى تأخر الإدارة البيضاء فى طرح تذاكر مباراة الفريق الأبيض مع أول أغسطس الأنجولى ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتى جمعت بينهما فى ستاد السلام.

أحمد على يقرر الرحيل عن بيراميدز بعد تجاهل ديسابر

استقر أحمد على مهاجم بيراميدز، على الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعد تجاهله من قبل المدير الفنى الفرنسى سبستيان ديسابر.