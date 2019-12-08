شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مفاوضات الأهلى مع «حسن و جلال و العراقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد مسؤولو القلعة الحمراء 3 لاعبين للدخول فى مفاوضات جادة مع أنديتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل لدعم الفريق الكروى الأول فى مراكز مختلفة بناء على طلب السويسرى «فايلر» المدير الفنى وهى الظهير المساك ورأس الحربة والظهير الأيمن.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الثلاثى أسامة جلال الظهير المساك لإنبى وحسام حسن مهاجم سموحة وكريم عراقى الظهير الأيمن للمصرى هم اللاعبون الثلاثة الذين دخل معهم مسؤولو الأهلى فى مفاوضات جادة للحصول على الاستغناء الخاص بهم خلال يناير المقبل.

ووضع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى أسامة جلال الظهير المساك بإنبى والذى ظهر بمستوى مميز مع المنتخب الأوليمبى على رأس اللاعبين الذين يرغب النادى فى ضمهم خلال يناير المقبل. وأجرى عبد الحفيظ اتصالا هاتفيا بحلمى طولان المدير الفنى لإنبى طالبه خلالها بالموافقة على رحيل «جلال» فى يناير المقبل بعدما اشترطت إدارة النادى البترولى موافقة المدير الفنى حتى يتحمل مسؤولية تأثر الفريق فى حالة الموافقة على رحيل اللاعب إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل النادى البترولى - رفض ذكراسمه- فإن المجلس سيدرس القرار بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة فى حالة الموافقة على طلبات النادى المالية وضم عدد من لاعبى الاهلى على سبيل الإعارة.

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وأكد المصدر أن إنبى اشترط الحصول على 1.5 مليون دولار، بالإضافة الى ضم كل من عمار حمدى وحسين السيد وأحمد الشيخ نظير الموافقة على الاستغناء عن أسامة جلال للأحمر.

كان «فايلر» المدير الفنى لفريق الأهلى قد أشاد بالمستوى الذى ظهر به اللاعب خلال بطولة إفريقيا تحت 23 سنة فى ظل عدم قناعة المدرب السويسرى بمستوى مدافعى الأهلى الذين ظهروا به منذ توليه المسؤولية والأخطاء المتكررة التى وقعوا فيها سواء فى بطولة دورى الأبطال أو الدورى الممتاز.

وفى ذات السياق طلب محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة من الأهلى الحصول على 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى انضمام أحمد الشيخ وعمار حمدى إلى صفوف الفريق السكندرى نظير الموافقة على رحيل حسام حسن مهاجم الفريق إلى الأهلى خلال يناير المقبل. وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى القلعة الحمراء عرضوا مبلغًا قدره 20 مليون جنيه إلى جانب الموافقة على انتقال لاعبين آخرين إلى الفريق السكندرى بعد الحصول على موافقة منهما.

تأتى رغبة مسؤولى القلعة الحمراء فى التعاقد مع حسام حسن لسببين أولهما أن المغربى وليد أزارو يرغب فى الرحيل عن النادى فى يناير المقبل بعد تلقيه عروضا خارجية، والسبب الثانى يكمن فى عدم ظهور مروان محسن بمستوى مميز خلال المباريات التى شارك فيها مع فريقه سواء فى الدورى أو كأس مصر، الأمر الذى دفع مسؤولى القلعة الحمراء فى تكثيف المفاوضات مع مسؤولى سموحة لضم مهاجمه فى الانتقالات الشتوية.

فيما رحب كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى بانتقاله للقلعة الحمراء خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه أحد الوسطاء بتكليف من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، حتى لا يظهر الأخير أنه يتفاوض مع لاعب مرتبط بعقد مع المصرى، واشترط اللاعب موافقة إدارة ناديه خصوصا أنه يرتبط بعقد مع النادى البورسعيدى لمدة 3 مواسم.