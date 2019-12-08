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عبد العاطي : أسوان أفضل من طنطا .. واستحق التأهل إلي دور الـ 16 بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان أن فريقه استحق الفوز على طنطا  والتأهل لدور الـ16 لكأس مصر، مشيراً إلى أن اللاعبون أدوا بشكل جيد طول الـ 120 دقيقة .

 

وفاز أسوان على طنطا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليواجه الاتحاد السكندري في دور الـ16 ببطولة كأس مصر .

 

وقال عبد العاطي في تصريحات عقب المباراة ، ان التوفيق لم يحالف الفريق لحسم المباراة قبل اللجوء إلي ركلات الجزاء ، مشيراً إلى أن اللاعبين أضاعوا فرص كثيرة أمام مرمي طنطا .

 

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وأضاف عبد العاطي ، أن مباراة الكأس لها حسابات مختلفة عن الدوري موضحاً أنه قام  بإراحة بعض الأساسيين خاصة أن الفريق سيواجه  سموحة الأحد المقبل وسنخوض مباراة كل 4 أيام لذا نحتاج 25 لاعبا جاهزا في الفترة القادمة.

 

 

 

 

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