شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطي : أسوان أفضل من طنطا .. واستحق التأهل إلي دور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
وفاز أسوان على طنطا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليواجه الاتحاد السكندري في دور الـ16 ببطولة كأس مصر .
وقال عبد العاطي في تصريحات عقب المباراة ، ان التوفيق لم يحالف الفريق لحسم المباراة قبل اللجوء إلي ركلات الجزاء ، مشيراً إلى أن اللاعبين أضاعوا فرص كثيرة أمام مرمي طنطا .
وأضاف عبد العاطي ، أن مباراة الكأس لها حسابات مختلفة عن الدوري موضحاً أنه قام بإراحة بعض الأساسيين خاصة أن الفريق سيواجه سموحة الأحد المقبل وسنخوض مباراة كل 4 أيام لذا نحتاج 25 لاعبا جاهزا في الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد العاطي : أسوان أفضل من طنطا .. واستحق التأهل إلي دور الـ 16 بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.