كيلليني يتهم ريال مدريد بالوقوف وراء فشل رونالدو في التتويج بـ"الكرة الذهبية"









اسماء السيد - دافع الإيطالي جورجيو كيلليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي عن زميله المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فشله في التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي.

واتهم كيلليني إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بالوقوف وراء فشل رونالدو في إحراز "الكرة الذهبية" للعام الثاني توالياً ، وتنصيبه ثالثاً في سلم ترتيب المرشحين بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي نال الجائزة هذا العام فيما جاء ثانياً الهولندي فرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنكليزي.

وأوضح كيلليني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية قائلاً :" رونالدو تعرض للسرقة حقاً في جائزة الكرة الذهبية العام الماضي بتأثير من ريال مدريد ، وتم منحها إلى مودريتش الذي لم يكن يستحقها حتى في افضل مواسم مسيرته".

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واضاف مدافع يوفنتوس مؤكداً :" فوز مودريتش بالجائزة كانت إشارة من مسؤولي ريال مدريد بقدرتهم على إيقاف رونالدو عن إحراز الجوائز الفردية الكبيرة" .

واستطرد كيلليني قوله :" توج مودريتش بالكرة الذهبية لأنه نال لقب دوري أبطال أوروبا وبهذا المنطق فإن فان دايك هو من يستحق إحرازها هذا العام أو انطوان غريزمان و بول بوغبا و كيليان مبابي نظير قيادتهم منتخب بلادهم لإحراز كأس العالم ".

وبعد كيلليني جاء الدور على فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بنادي يوفنتوس الذي اتهم هو الآخر مسؤولي ناديي ريال مدريد و برشلونة بتأثيرهما على المصوتين في جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

بشار الى أن العلاقة بين رونالدو ومسؤولي ريال مدريد قد عرفت فتوراً منذ انتقال اللاعب إلى نادي يوفنتوس في صيف عام 2018 ، حيث لم يتردد المقربون من حوله من توجيه اتهامات لمسؤولي النادي الإسباني على رأسهم الرئيس فلورنتينو بيريز بأنه يعمل جاهداً على القضاء على النجم البرتغالي الذي عجز عن الفوز بأي جائزة ذات طابع قاري او عالمي منذ رحيله عن العاصمة مدريد ، باستثناء حصوله على جائزتي افضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري الإيطالي عن موسمه الاول والثاني ، في وقت كان قد حصل على الكثير من الجوائز و الألقاب عندما كان لاعباً في صفوف ريال مدريد في الفترة من عام 2009 وحتى عام 2018 ، وفي مقدمتها إحرازه "الكرة الذهبية" اربع مرات.