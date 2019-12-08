اونلاين | يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة السعودية

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بث مباشر مواجهة البحرين والسعودية اليوم مشاهدة مواجهة السعودية والبحرين عبر الخليج 365 الرياضي، استقر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام البحرين في نهائي كأس الخليج العربي.

KORA LIVE السعودية والبحرين، بث مباشر لقاء السعودية، ويواجه منتخب السعودية في السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج الحربي في نخسته الـ24.

ومن المتوع أن يكون تشكيل السعودية كالتالي :-

حارس المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – زياد تمبكتي – محمد الخبراني – سلطان الغنام.

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خط الوسط: سلمان الفرج – عبدالله عطيف -محمد كنو

خط الهجوم: عبدالله الحمدان – سالم الدوسري – نواف العابد

مشاهدة السعودية والبحرين

وأستطاع المنتخب البحريني الوصول للمباراة النهائية بعد تعادله مع منتخبنا الوطني في الجولة الأولى من دوري المجموعات /المجموعة الثانية/ وخسارته مع المنتخب السعودي صفر/٢ وفوزه على المنتخب الكويتي ٢/٤ وتأهل للدور النصف النهائي في المركز الثاني لمجموعته

وفي مباراة النصف النهائي إستطاع من إقصاء المنتخب العراقي والفوز عليه بضربات الترجيح.