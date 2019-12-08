رياضة | تشيلسي يدخل صراع ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يدخل صراع ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا جادون سانشو، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن البلوز جهز بالفعل عرضه الأول، لضم صاحب الـ 19 عاماً.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي مستعد لدفع مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، لخطف ناشئ مانشستر سيتي السابق.

وكان تشيلسي قد أعفي من عقوبة المنع من إجراء إنتقالات في يناير المقبل، وذلك بعد أن تم قبول الأستئناف قبل يومين من قبل المحكمة الرياضية.

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وفي حالة إتمام الصفقة، سيصبح سانشو أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي، حيث سيتجاوز رقم الحارس كيبا، والبالغ 71 مليون جنيه إسترليني.

ويعد سانشو هدفاً للعديد من الأندية أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة، إلا أن تشيلسي ربما يفوز بالصفقة في يناير المقبل.

وساهم سانشو في 19 هدف هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف وصنع 10 خلال 20 مباراة هذا الموسم، إلا أنه دخل في عدة مشاكل مع جماهير النادي ومدربه لوسيان فافر، قد تؤدي لمغادرته ملعب سيجنال إيدونا بارك.

يذكر أن تشيلسي خسر يوم أمس السبت أمام إيفرتون، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1.