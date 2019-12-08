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لاتسيو يلحق الهزيمة الأولى بيوفنتوس في الدوري الإيطالي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ألحق فريق لاتسيو الهزيمة الأولى بضيفه يوفنتوس، في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 3- 1 يوم السبت، في المرحلة الخامسة عشر من المسابقة.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله البرتغالي في الدقيقة 25 وتعادل فيليبي لويز راموس لفريق لاتسيو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ثم أضاف سيرجي سافيتش الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 74، قبل أن يختتم فيليبي كايسيدو أهداف لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، محققا انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخاسرة في مباراتين والتعادل في ثلاث.

وفي المقابل فرط يوفنتوس في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي حيث توقف رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان.

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