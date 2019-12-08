شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف الزمالك وأول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد نادي الزمالك توازنه من جديد في دوري أبطال أفريقيا بعدما حصد فرسان ميت عقبة أول 3 نقاط في مشوار دور المجموعات، بالفوز على أول أغسطس الانجولي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، علي استاد السلام.

وأحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم أحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 68، ليحتل الأبيض المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي برصيد 6 نقاط.

مباراة أول أغسطس هي الأولي التي يكون كارتيرون المدير الفني الفرنسي الجديد للزمالك، مسئولا مسئولية كاملة عنها ، خاصة ان مباراة الشرقية في كأس مصر لم يكن كارتيرون هو صاحب القرار لوصوله مصر قبل المباراة بيوم واحد.

الفوز الأول لكارتيرون في دوري ابطال افريقيا ، يمنح المدرب ثقة كبيرة في نفسه وفي لاعبيه، كما انه يعود بالثقة علي جمهور الزمالك الذي يبحث عن مدرب قود الفريق للانتصارات وتقديم كرة ممتعة.