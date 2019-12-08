شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصري ورينجرز النيجيري بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق المصري في السادسة من مساء اليوم ،الأحد، نظيره اينوجو رينجرز النيجيري في ثاني مبارياته بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية بإستاد المكس بالإسكندرية والتي يتأهل فيها صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الأربع لدور الثمانية.

ويخوض المصري مباراة اليوم بعدما سبق ونجح في تحقيق فوزا صعبا على نوذابيو الموريتاني في الجولة الأولى خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 3 نقاط ، بينما خسر رينجرز على ملعبه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ترتيب المصرى ورينجرز النيجيري في المجموعة

يدخل المصرى المباراة في المركز الثانى للمجموعة بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر ، بعد فوزه في لقاء الجولة الأولى على نوذابيو بطل موريتانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، بينما يحتل بطل نيجيريا المركز الثالث بعد الهزيمة في الجولة الأولى امام بيراميدز .

غيابات المصرى أمام اينوجو رينجرز النيجيري

اختار إيهاب جلال المدير الفني للمصري 21 لاعبا لمواجهة رينجرز النيجيري وجاءت كالتالى : احمد مسعود – أحمد عبد الفتاح – محمد شحاته – احمد شوشة - كريم العراقى – اسلام أبو سليمة – عمر كمال – محمود حمد – بهاء مجدى – عمرو موسى - مفتاح طقطق – حسن على – ايزى ايميكا – سعيدو صنبورى – حجاج عويس – اسلام عطيه – احمد عادل – حسين رجب – احمد ياسر – محمود وادى – اوستن اموتو .

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وبذلك يغيب عن صفوف الفريق الأخضر كل من عماد فتحى الذى اجرى عملية الرباط الصليبى وفريد شوقى الذى تعرض للإصابة مؤخرا ، بالإضافة لأحمد جمعة الذى يغيب بعد إصابته في معسكر المنتخب الوطنى الأخير .

حكم مباراة المصرى ورينجرز النيجيري

يدير مباراة المصري ورينجرز النيجيرى السوداني محمد حسين حكم الساحة ومساعديه عمر حامد وعبد الجابر محمد والحكم الرابع صبري فضل .

التشكيل المتوقع للمصري أمام رينجرز النيجيرى

من المتوقع أن يحضر عدد كبير من الجماهير تصل إلى 5 آلاف متفرج لقاء المصري ورينجرز النيجيرى بعدما قام مجلس إدارة النادى البورسعيدى بتجهيز أتوبيسات خاصة لنقل الجماهير من بورسعيد إلى الإسكندرية .