عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترتيب هدافى الدورى الإسبانى.. ميسى ينفرد بالصدارة

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

انتزع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي صدارة هدافي الدوري الاسباني من الفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.



وسجل البرغوث (هاتريك) فى مرمى ريال مايوركا فى اللقاء الذى انتهى بفوز البارسا بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، فى الدقائق 17 و41 و83، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم فى صدارة الهدافين هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني

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ويحتل الفرنسى كريم بنزيما وصافة ترتيب هدافى الدوري الاسباني برصيد 11 هدف بعد أن سجل هدفا فى انتصار الريال على إسبانيول بهدفين على ملعب "سانتياجو برنابيو".

المركز الثالث في سباق هدافى الدوري الاسباني يحتله 4 لاعبين برصيد 8 أهداف، هما جيرارد مورينو مهاجم فياريال، بالإضافة إلى لوكاس بيريز مارتينيز مهاجم ديبورتيفو الافيس، وولورنزو مورن مهاجم ريال بيتيس، والأوورجويانى لويس سواريز مهاجم برشلونة الذى احرز هدفا عالميا فى فوز البارسا على مايوركا.

المركز السابع فى سباق هدافى الدوري الاسباني يحتله ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسيداد برصيد 7 أهداف.

ويأتى فى المركز الثامن برصيد 6 أهداف 3 لاعبين هم، دانيال باريخو قائد فالنسيا، ماكسميليانو جوميز مهاجم سيلتا فيجو، وأنخيل رودريجيز لاعب خيتافى، وروجر مارتى سالفادور مهاجم ليفانتى.