صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث في مباراته رقم 100

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز فريق ليفربول موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل فوزه على ملعب مضيفه بورنموث 3 - صفر أمس في المرحلة السادسة عشرة، وسط تألق من اللاعب المصري العائد محمد صلاح.

وفي مباريات أخرى، لقن فريق إيفرتون ضيفه تشيلسي درساً قاسياً وفاز عليه 3 -1 في الوقت الذي اكتسح فيه توتنهام ضيفه بيرنلي 5 -صفر وتعادل واتفورد مع كريستال بالاس سلبياً.

وعلى ملعب فيتنس فيرست، تقدم اليكس تشامبرلين بهدف لليفربول في الدقيقة 35 ثم أضاف الغيني نابي كيتا الهدف الثاني في الدقيقة 44 بتمريرة كعب رائعة من صلاح الذي تكفل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54.

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والهدف هو السابع لصلاح في الدوري هذا الموسم، وحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن صلاح خاض أمام بورنموث مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل63 هدفاً بينها هدفان مع تشيلسي.

وأضافت الشبكة أن ثلاثة لاعبين فقط يتفوقون على صلاح في عدد الأهداف المسجلة في أول 100 مباراة لهم بالمسابقة هم آلان شيرر (79 هدفاً) ورود فان نيستلروي (68) وسيرجيو أجويرو (64 هدفاً).

وحقق ليفربول فوزه الخامس عشر هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم ليقطع خطوة جديدة في رحلة البحث عن أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نحو ثلاثين عاما وتحديداً منذ عام 1990.