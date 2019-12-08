مدرب السعودية : التركيز شعارنا للتتويج بـ”خليجي 24″

قال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، إن من الضروري التركيز في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) المقامة بقطر للتتويج بلقبها.

جاءت تصريحات رينارد قبل المباراة النهائية للبطولة غدًا الأحد والتي ستجمع بين المنتخبين السعودي والبحريني.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، أكد رينارد “مباراة الغد صعبة على كلا الفريقين، يجب علينا أن نلعب بتركيز عال وبجدية واحترام المنافس الذي يملك لاعبين مميزين، ونعلم جيدًا بأن مواجهة الغد ستكون مختلفة عن التي جمعتنا في دور المجموعات”.

وأضاف “نحن نعمل كأسرة واحدة، فأنا معهم منذ فترة ولدي شعور مذهل بما يقدمه اللاعبون”.

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وأوضح رينارد “نهائي أي بطولة لا يخضع لمعايير الترشيحات، ولا نلقي لها بالًا، بل يجب أن نحترم منافسنا ونلعب بفخر، فلدينا لاعبين يريدون صناعة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد لوطنهم”.

وتابع رينارد تصريحاته بالقول “منذ أن قدمنا إلى هنا، ذكرت لوسائل الإعلام بأننا جئنا من أجل التتويج باللقب، وليس المشاركة فقط”.

وإختتم المدرب الفرنسي تصريحاته بالقول “أداء لاعبي المنتخب في تصاعد إيجابي، وجاهزيتنا للنهائي على قدر أهمية المباراة”.

ويحاول “الأخضر” السعودي التتويج بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه، بعد غياب 16 عامًا حيث كانت آخر مرة فاز فيها باللقب عام 2003، لذا يضع الجيل الحالي آمالًا كبيرة على إمكانية التتويج بالبطولة الخليجية.