رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة ومايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة ومايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباراة برشلونة ومايوركا 1- برشلونة 34 نقطة 2- ريال مدريد 34 نقطة 3- أشبيلية 30 نقطة 4- ريال سوسيداد 26 نقطة 5- أتليتيك بيلباو 26 نقطة 6- أتليتيكو مدريد 26 نقطة 7- فالنسيا 26 نقطة 8- خيتافي 24 نقطة 9- غرناطة 24 نقطة Advertisements 10- أوساسونا 22 نقطة 11- ليفانتي 20 نقطة 12- فياريال 19 نقطة 13- ريال بيتيس 19 نقطة 14- بلد الوليد 18 نقطة 15- ألافيس 18 نقطة 16- إيبار 15 نقطة 17- مايوركا 14 نقطة 18- سيلتا فيجو 13 نقطة 19- إسبانيول 9 نقاط 20- ليجانيس 6 نقاط

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