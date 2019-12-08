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رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة ومايوركا

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ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباراة برشلونة ومايوركا

1- برشلونة 34 نقطة

2- 34 نقطة

3- أشبيلية 30 نقطة

4- ريال سوسيداد 26 نقطة

5- أتليتيك بيلباو 26 نقطة

6- أتليتيكو مدريد 26 نقطة

7- فالنسيا 26 نقطة

8- خيتافي 24 نقطة

9- غرناطة 24 نقطة

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10- أوساسونا 22 نقطة

11- ليفانتي 20 نقطة

12- فياريال 19 نقطة

13- ريال بيتيس 19 نقطة

14- بلد الوليد 18 نقطة

15- ألافيس 18 نقطة

16- إيبار 15 نقطة

17- مايوركا 14 نقطة

18- سيلتا فيجو 13 نقطة

19- إسبانيول 9 نقاط

20- ليجانيس 6 نقاط

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