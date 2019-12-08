رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة ومايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة ومايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباراة برشلونة ومايوركا
1- برشلونة 34 نقطة
2- ريال مدريد 34 نقطة
3- أشبيلية 30 نقطة
4- ريال سوسيداد 26 نقطة
5- أتليتيك بيلباو 26 نقطة
6- أتليتيكو مدريد 26 نقطة
7- فالنسيا 26 نقطة
8- خيتافي 24 نقطة
9- غرناطة 24 نقطة
10- أوساسونا 22 نقطة
11- ليفانتي 20 نقطة
12- فياريال 19 نقطة
13- ريال بيتيس 19 نقطة
14- بلد الوليد 18 نقطة
15- ألافيس 18 نقطة
16- إيبار 15 نقطة
17- مايوركا 14 نقطة
18- سيلتا فيجو 13 نقطة
19- إسبانيول 9 نقاط
20- ليجانيس 6 نقاط