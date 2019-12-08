رياضة | نتائج مباريات اليوم.. فوز ساحق لعملاقي أسبانيا وإنجلترا.. والزمالك يعود لسكة الانتصارات.. وسقوط اليوفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم.. فوز ساحق لعملاقي أسبانيا وإنجلترا.. والزمالك يعود لسكة الانتصارات.. وسقوط اليوفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ لحظات جميع مباريات اليوم، والتي شهدت العديد من المفاجآت المدوية على صعيد دوري أبطال إفريقيا و الدوريات الخمس الأوروبية، ويرصد لكم موقع الخليج 365 الرياضي نتائج أبرز مباريات اليوم.

نتائج أبرز مباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 :-

النجم الساحلي يسحق بلاتينيوم بثلاثية ويأكد صدارته لمجموعة الأهلي

نجح نادي النجم الساحلي في الفوز خارج دياره على مضيفه بلاتينيوم ستارز بثلاثية دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل كريم العريبي ثنائية لصالح ليتوال في الدقيقتين 23 ، 47 على التوالي، فيما أنهى حازم الحاج حسن ثلاثية العملاث التونسي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النجم الساحلي إلى 6 نقاط في الصدارة، متفوقًا على النادي الأهلي والهلال السوداني أصحاب المركز الثاني والثالث على التوالي برصيد 3 نقاط، فيما تجمد رصيد بلاتينيوم دون نقاط في المركز الأخير.

مازيمبي يحلق في الصدارة بثناية في شباك زيسكو

نجح نادي مازيمبي في الفوز خارج قواعده ضد نظيره زيسكو الزامبي بثنائية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل جاكسون موليكا ثنائية مازيمبي في الدقيقتين 10 ، 63 على التوالي، ليرتفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته متفوقًا على الزمالك صاحب الوصافة برصيد 3 نقاط، فيما يتجمد رصيد زيسكو عند نقطة وحيدة بالتساوي مع أول أغسطس.

التعادل السلبي يحسم قمة الوداد المغربي ضد صن داونز الجنوب إفريقي

حسم التعادل السلبي المباراة القوية التي جمعت الوداد المغربي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في اللقاء الذي جمعها على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد صن داونز إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، كما يرتفع رصيد الوداد إلى نقطتين في المركز الثاني بالتساوي مع اتحاد العاصمة الجزائري، فيما يتجمد رصيد بترو أتلتيكو عند نقطة وحيدة.

الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في شباك أول أغسطس

نجح الزمالك في الفوز على ضيفه أول أغسطس الأنجولي بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي ثناية الفارس الأبيض في الدقيقتين 16 ، 68 على التوالي، ليستعيد الزمالك توازنه وينجح في الحصول على أول 3 نقاط، عقب الهزيمة المهينة بثلاثية في الجولة الأولى ضد نظيره مازيمبي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط في المركز الثاني، فيما يتجمد أول أغسطس في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

نتائج مباريات اليوم بكأس مصر :-

نجح فريق حرس الحدود في الفوز على نظيره بتروجيت بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي تفوق بها الاتحاد السكندري على نظيره النصر، قبل أن يلحقهما طلائع الجيش بالفوز على دكرنس بنفس النتيجة، وينهي الإسماعيلي ركب المتأهلين إلى دور الـ16 من البطولة عقب الفوز على نظيره الإعلاميين بثنائية دون مقابل.

إيفرتون يفاجئ تشيلسي بثلاثية صادمة

نجح فريق إيفرتون الإنجليزي في الفوز على نظيره تشيلسي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف التوفيز كلًا من ريتشاليسون وثنائية لدومنيك كالفرت لوين في الدقائق 5 ، 49 ، 84 على التوالي، فيما سجل ماتيو كوفاسيتش هدف حفظ ماء الوجه لتشيلسي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 17 في المركز الرابع عشر، فيما تراجع تشيلسي للمركز الرابع برصيد 29 نقطة.

محمد صلاح يصنع ويسجل في ثلاثية ليفربول ضد بورنموث

واصل فريق ليفربول تحليقه في صدارة جدول ترتيب البريميرليج بعدما تمكن من الفوز على نظيره بورنموث بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البطولة.

بادر أوكسليد تشامبرلين، نجم وسط ليفربول، بالهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة 35، قبل أن يصنع محمد صلاح بطريقة ولا أروع ثاني أهداف الريدز لصالح نابي كيتا، ويواصل صاروخ الشرق تألقه بتسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 46 في صدارة الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 16 في المركز السادس عشر.

توتنهام يمطر شباك بيرنلي بخماسية نظيفة

تمكن توتنهام هوتسبير من الفوز على نظيره بيرنلي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل خماسية السبيرز كلًا من هاري كين ’’هدفين’’ ، سون هيونج مين، لوكاس مورا، سيسوكو، في الدقائق 5 ، 9 ، 32 ، 54 ، 74 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد توتنهام إلى النقطة 23 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة18 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يقهر السيتي في عقر داره ويحسم الديربي

تمكن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من الفوز على جاره وغريمه اللدود مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف وحيد، في ديربي مدينة مانشستر الذي جمع كلا الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية اليونايتد كلًا من ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال في الدقائق 23 ، 29 ، فيما سجل المدافع الأرجنتيني أوتاميندي هدف السيتيزين الوحيد في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 24 في المركز الخامس، فيما يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 32 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ريال مدريد يواصل الضغط على برشلون بثنائية في شباك إسبانيول

نجح ريال مدريد في الفوز على نظيره إسبانيول بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

سجل الثنائي رفائيل فاران و كريم بنزيما ثنائية النادي الملكي في الدقيقتين 28 ، 79 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 34 في صدارة جدول ترتيب الليجا، بالتساوي مع غريمه التاريخي برشلونة، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 9 في المركز التاسع عشر.

برشلونة يسحق ريال مايوركا ويستعيد صدارة الليجا

نجح فريق برشلونة في الفوز على نظيره ريال مايوركا، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الليجا.

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية من الأهداف في الدقائق 17 ، 41 ، 83 على التوالي، فيما أضاف الثنائي أنطوان جريزمان و لويس سواريز هدفين في الدقائق 7، 43 على التوالي من عمر المباراة، ونجح أنتي بوديمير في تسجيل ثنائية ريال مايوركا في الدقيقتين 35 ، 64 على التوالي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 34 في صدارة الليجا، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.

لاتسيو يقهر يوفنتوس بثلاثية ويمنح إنتر صدارة الكالتشيو

تمكن فريق لاتسيو الإيطالي من الفوز على نظيره يوفنتوس، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

تمكن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 25 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن لاتسيو من تسجيل ثلاثة أهداف دفعة واحدة عن طريق لويس فيليبي و سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش وفيليبي كايسيدو في الدقائق 1+45 ، 74 ، 5+90 على التوالي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد لاتسيو إلى النقطة 33 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 36 في الوصافة خلف إنتر صاحب الصدارة برصيد 38 نقطة.

بايرن ميونيخ يواصل السقوط ويتعرض للهزيمة ضد مونشنجلادباخ بثنائية

واصل فريق بايرن ميونيخ الألماني السقوط خلال الفترة الأخيرة، ليتلقى هزيمة من نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني.

بادر إيفان بيريسيتش بهدف بايرن ميونيخ الوحيد في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، فيما النجم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في تسجيل هدفي بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقتين 60 ، 2+90 على التوالي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بوروسيا مونشجلادباخ إلى النقطة 31 في صدارة البوندزليجا، فيما تراجع البايرن إلى المركز السابع برصيد 24 نقطة.