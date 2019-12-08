لاتسيو يهزم اليوفنتوس بثلاثية ويحرمه من صدارة الكالتشيو.

الأحد 8 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل احداث اللقاء الذي جمع بين فريقي لاتسيو ويوفنتوس ،ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدورى الايطالي بفوز لاتسيو بثلاث اهداف مقابل هدف.



افتتح التسجيل كريستيانو رونالدو لمصلحة اليوفنتوس في الدقيقة ٢٥من زمن الشوط الأول .

Advertisements

في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول عادل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق لويس فيلبيي . في الدقيقة ٧٤ من زمن الشوط الثاني سجل لاعب الوسط الصربي سافيتش الهدف الثاني لصالح أصحاب الملعب لاتسيو ، لتصبح النتيجة تقدم نسور علي السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف .

في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي من زمن الشوط الثاني اجهز اسالسيدو علي احلام اليوفنتوس في العودة للمباراة وسجل الهدف الثالث ليعلن بعدها الحكم المقابلة بفوز لاتسيو بثلاث اهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد لاتسيو الي ٣٣ نقطة في المركز بينما تجمد رصيد اليوفنتوس عند ٣٦نقطة في المركز الثاني.