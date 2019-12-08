شكرا لقرائتكم بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ إلى فوز مثير على بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز رامي بن سبعيني هدفين من بينهما ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب بروسيا مونشنغلادباخ تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب ويحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

ونفذ الجزائري الدولي بن سبعيني ركلة الجزاء بنجاح بعدما طرد خابي مارتينيز لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد ماركوس تورام.

ويملك مونشنغلادباخ 31 نقطة فيما تراجع بايرن، الذي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري، إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة.

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وأهدر بايرن العديد من الفرص عبر توماس مولر وهدافه روبرت ليفاندوفسكي في شوط أول هيمن عليه تماما، وحرم يان سومر حارس مونشنغلادباخ الفريق الضيف من التسجيل مرتين من بينهما فرصة عندما أبعد الكرة من على خط المرمى إذ تفوق بايرن تماما في الشوط الأول.

وخرج كورنتين توليسو لاعب بايرن بسبب الإصابة لكن بديله بريشيتش افتتح التسجيل في الدقيقة 49 بتسديدة لم يملك سومر القوة الكافية لإبعادها.

وانتفض صاحب الأرض ليسيطر على المباراة وأدرك بن سبعيني التعادل عند مرور ساعة من اللعبة بضربة رأس بعدما حصل على مساحة كبيرة داخل منطقة الجزاء خلال ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني الممتع بحث كل فريق عن الفوز لكن مونشنغلادباخ هو من انتزعه في الوقت المحتسب بدل الضائع ليواصل مسيرته المذهلة هذا الموسم.