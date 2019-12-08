شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة حمراء تؤكد شخصية الرواندي هاكيزيمانا في لقاء الزمالك وأول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * أول أغسطس الأنجولي

المسابقة : الجولة الثانية لدور المجموعات ( مسابقة دوري أ بطال إفريقيا )

الملعب : استاد السلام

نتيجة المباراة : هدفين مقابل لا شيء لصالح الزمالك

حكم ساحة : لويس هاكيزيمانا ( الرواندي )

المساعد الأول : أمبروسي هاكيزيمانا

المساعد الثاني : ديودوني موتومانا

الحكم الرابع : صامويل أوكيوندا

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

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حكم المباراة : لويس هاكيزيمانا

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة :-

تمكن الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا صاحب ال40 سنة من العبور بالمباراة بنجاح نتيجة الخبرات الكبيرة في المباريات الأفريقية بالأضافة إلي الشخصية التحكيمية الجيدة والقراءة المتميزة لأساليب وطرق لعب الفريقين ، وكانت أهم قرارات الحكم في الديقه 71 عندما أشهر البطاقة الحمراء للأنذار الثاني للاعب فريق أول أغسطس ايبوكون نتيجه لمسة اليد وتعطيل الهجوم الواعد والذي كان يحمل أنذار في الدقيقة 38 من الشوط الأول للعب بتهور وقرار الحكم صحيح نتيجة الفهم الجيد للقانون وكيفية تطبيقة بشكل صحيح .

العقوبات الانضباطية : أنذر الحكم كلا من ايبوكون ، ايذاك في الدقائق 38 ، 48 نتيجه التهور كما أنذر من الزمالك كلا من عبداللة جمعه ، فرجاني ساسي ، حازم أمام في الدقائق 49 ، 76 ، 82 نتيجة التهور والقرارات كلها صحيحة ، وفي الدقيقة 71 يقوم الحكم بأشهار البطاقة الحمراء للاعب أول أغسطس ايبوكون للأنذار الثاني نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد .

اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية ممتازة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام وتحمل السرعه بالأضافة إلي عنصر السرعة

القصوي و حالات الهجوم المعاكس وظهر ذلك في الدقائق 14 ، 26 ، 31 ، 66 نتيجة القراءه الجيدة.

تقييم عنصر مبدأ أتاحة الفرصة : تطبيق جيد لمبدأ أتاحة الفرصة في الدقيقة 33 ، 58 لصالح الزمالك .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول.: سمح بأستمرار اللعب في هدف الزمالك الأول الذي سجلة أشرف بن شرقي وتقدير صحيح من المساعد نتيجة التركيز لحظة لعب الكرة وموقف التسلل .

المساعد الثاني : تحركات جيدة ومواجهة الملعب لضبط حالات التسلل .

الحكم الرابع : تعاون جبد مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .