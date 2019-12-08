شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده مديرا فنيا للمنصورة خلفا للعيسوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة المنصورة بقيادة حاتم المير مع مصطفى عبده نجم المحلة الأسبق لقيادة الفريق فنيا خلفا لرضا العيسوى الذى رحل نظرا لسوء النتائج فى القسم الثانى .

كان ياسر عبد الواحد نجم الفريق فى التسعينيات قد قاد الفريق فى اللقاءين الاخيرين واستطاع الفوز فى اللقاء الأول على بيلا بهدفين مقابل هدف ، بينما خسر بالامس أمام فاركو بهدفين مقابل للاشئ .

ويسعى مسئولو المنصورة اللحاق بركب الأندية التى تنافس على الصعود لدورى الأضواء بالمجموعة الثالثة بعد مرور 7 أسابيع من دورى القسم الثانى .