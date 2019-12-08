شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم السبت 7/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد ابرزها اتخاذ النادي قراراً سرياً بالاستغناء عن صالح جمعة نجم الفريق.

الأهلي يختبر على معلول طبياً لمعرفة تطورات اصابته

يخضع الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي لاختبار طبي خلال الساعات الماضية لتحديد مدى إستجابته للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة بشد فى العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة النجم الساحلى فى دورى أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الماضي بتونس والتي فاز فيها النجم الساحلى بهدف نظيف.

الأهلي يطلب "حق رعاية" النني من بشكتاش التركي

أرسل النادي الاهلي خطاباً رسمياً لنادي بشكتاش التركي من أجل استعجال الحصول على حق رعاية محمد النني لاعب المنتخب الوطني الأول والذى يُعد أحد ناشئي القلعة الحمراء.

وجاء إرسال الأهلي خطاب للنادي التركي للحصول على حق رعاية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خاصة بعما سبق وحصل الأهلي على 81 ألف جنيه إسترليني من نادي أرسنال الإنجليزي الذى يمتلك اللاعب ووافق على إعارته موسماً الصيف الماضي لنادي بشكتاش التركي.

الأهلي يتلقى عرضين من الإسماعيلي وانبي لضم مارسيلو في الشتاء

تلقى النادي الأهلي عرضين شفهين من الإسماعيلي وانبي لضم حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى القادم، سواء على طريقة الإعارة أو من خلال بيعه بشكل نهائي.

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ووافق رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إعارة حسين السيد، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي.

قرار سري في الأهلي بالاستغناء عن صالح جمعة

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر على بيع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمر عن النص وهو ما تمتلك عليه إدارة الأأهلي أدلة كثيرة.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي أن هناك قراراً سرياً بالاستغناء عن صالح جمعة رغم الاعتراف بإمكانياته الكروية الكبيرة، إلا أن عدم التزامه كان له أكبر الأثر في اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة وأن عدم الالتزام والسهر المستمر أثر بالسلب على مردود اللاعب في التدريبات، الأمر الذي دفع فايلر لاستبعاده من قائمة جميع المباريات في الفترة الأخيرة.

سوبر كورة يكشف سر نرفزة قائد الأهلي في مواجهة الهلال السوداني

حالة من الغضب شهدتها الأجواء فور انتهاء مباراة الأهلي والهلال السوداني والتي أقيمت أمس الجمعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

واعترف مسئولو النادي الأهلي بحق أحمد فتحي في توجيه زملائه داخل الملعب، بصفته أحد أهم قادة الفريق، وذلك على خلفية أزمة الجوكر مع رامي ربيعة مدافع الفريق في نهاية مباراة الهلال السوداني.