اونلاين | نتيجة مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط الزمالك مباشر beIN SPORT يوتيوب

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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، على ملعب كامب نو ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري الإسباني .

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة برشلونة وريال مايوركا، اليوم السبت ، في تمام الساعة االعاشرة

بتوقيت القاهرة، الحادية عشر عصراً بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2 ، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني .

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