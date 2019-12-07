اونلاين | رابط "كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر yalla shoot ماتش يوفنتوس بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط "كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر yalla shoot ماتش يوفنتوس بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي يوفنتوس ولاتسيو ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي الدرجة الأولي 2020، يستضيف استاد الأوليمبيكو اليوم لقاء قمة بين فريقي لاتسيو ونظيره يوفنتوس فهل تعدنا المواجهة بأهداف وإثارة أم لا، عندما يستقبل لاتسيو ضيفاً ثقيلاً اليوم ، وهو اليوفي الذي يأتي محتلاً للمركز الثاني برصيد 36 نقطة ، على الجانب الآخر نادى لاتسيو الذي سيخوض هذا اللقاء على ملعبه اليوم يأتي محتلاً المركز الثالث برصيد 30 نقطة ، ويكون الفارق بينه وبين يوفنتوس 6 نقاط فقط ، فيكون الفوز اليوم فرصة من أجل الأقتراب من الصدارة ، فاز السيدة العجوز في 11 لقاء وتعادل ثلاث مباريات ، ولم يتلقي أي هزيمة حتي الآن، فهل سيقع في فخ الهزيمة اليوم أمام لاتسيو ، أما سيحقق الأنتصار ويرفع رصيده وسيتصدر ، هذا سنشاهده اليوم عبر موقعكم الرياضي “الخليج 365 الرياضي”.

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 4 بتعليق المعلق عصام الشوالي..

يقدم موقع “الخليج 365 الرياضي " مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر اليوم 07‏/12‏/2019 الدوري الايطالي، يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة فريق لاتسيو في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 من بطولة الدوري الإيطالي، وسوف تقام المباراة على ملعب الأولمبيكو، ويخوض فريق يوفنتوس مباراته وهو عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن تعادل خلال مباراته أمام فريق ساسولو خلال مباراته الماضية والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكلاً منهما، ليتنازل فريق يوفنتوس عن صدارة الجدول لفريق الإنتر ميلان