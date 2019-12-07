اونلاين | كول كورة MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT نتيجة مباراة الزمالك ZAMALEK

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، على ملعب السلام ، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولةدوري ابطال افريقيا .

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الزمالك وأول أغسطس ، اليوم السبت ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا .

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مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر لايف كورة أون لاين

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