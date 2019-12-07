توهج صلاح يمنح ليفربول فوزاً سهلاً وتوتنهام يسحق بيرنلي بخماسية مبهرة

نجح ليفربول في اجتياز عقبة بورنموث، اليوم السبت، بنتيجة 3-0 على ملعب "فيتنس فيرست" في الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاءت أهداف ليفربول عن طريق أليكس تشامبرلين في الدقيقة 36، ونابي كيتا 44، ومحمد صلاح 54.



وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليج، بينما تراجع بورنموث إلى المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.



وفي مباراة أخرى استعاد توتنهام هوتسبير نغمة الانتصارات من جديد، بالتغلب اليوم السبت على ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة، ضمن الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي.



وسجل خماسية توتنهام كل من هاري كين (4- 54) ولوكاس مورا (9) وهيونج مين سون (32) وموسى سيسوكو (74).



وبهذا الانتصار ارتقى توتنهام إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الـ13.



وسجل "سون" هدف مبهر من على حدود منطقة جزاء توتنهام، حيث انطلق بالكرة متخطيًا كل من واجهه من لاعبي بيرنلي حتى انفرد بالمرمى، مسجلًا الهدف الثالث لتوتنهام بطريقة مارادونية.





المصدر: موقع كورة

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