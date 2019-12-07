شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر على بيع صالح جمعة .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة التخطيط بالأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر على بيع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمر عن النص وهو ما تمتلك عليه إدارة الأأهلي أدلة كثيرة.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي أن هناك قراراً سرياً بالاستغناء عن صالح جمعة رغم الاعتراف بإمكانياته الكروية الكبيرة، إلا أن عدم التزامه كان له أكبر الأثر في اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة وأن عدم الالتزام والسهر المستمر أثر بالسلب على مردود اللاعب في التدريبات، الأمر الذي دفع فايلر لاستبعاده من قائمة جميع المباريات في الفترة الأخيرة.

ويحاول مسئولو الأهلي تسويق صالح جمعة وتحقيق أي استفادة مادية من وراء بيعهن وان كان الاتجاه الأقرب هو بيعه في الصيف، خاصة وأن الأقرب للرحيل في الشتاء هما الأنجولي جيرالدو وحسين السيد ليتم استبدالهما بصفقتين جديدتين.