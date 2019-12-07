شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: ليفربول (0)-(0) بورنموث.. الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق بورنموث نظيره ليفربول، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ملعب دين كورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». أبرز أحداث اللقاء:

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