شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد: مواجهة نهائي «خليجي 24» صعبة.. وهدفنا التتويج باللقب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد، أن مواجهة نهائي بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24 صعبة على المنتخبين السعودي والبحريني.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي مع اللاعب سلمان الفرج الذي عقد اليوم (السبت) قبل المباراة النهائية غدا (الأحد): «منذ أن قدمنا إلى هنا ذكرت لوسائل الإعلام أننا جئنا من أجل التتويج باللقب، وليس المشاركة فقط»

وشدد رينارد على وجوب لعب المباراة النهائية بتركيز عالٍ وجدية واحترام للمنافس الذي يمتلك لاعبين مميزين، مضيفا: «نعلم جيدا أن مواجهة غد ستكون مختلفة عن التي جمعتنا في دور المجموعات».

وأشار رينارد إلى أن «نهائي أي بطولة لا يخضع لمعايير الترشيحات، ولا نلقي لها بالا، بل يجب أن نحترم منافسنا ونلعب بفخر، فلدينا لاعبين يريدون صناعة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد لوطنهم».

وعن علاقته بلاعبي المنتخب، قال: «نحن نعمل كأسرة واحدة، فأنا معهم منذ فترة ولدي شعور مذهل بما يقدمه اللاعبون».

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من جهته، أكد سلمان الفرج أن مشاركته في المباراة النهائية لبطولة «خليجي 24» لم تتحدد بعد، مضيفا «لكنني أتمنى أن أكون جاهزا مع زملائي».

وأعرب الفرج عن شعوره الإيجابي بالوصول للنهائي، فيما «الأهم أن نحصد اللقب، فهو الهدف الذي قدمنا من أجله»، مضيفا: «أداء لاعبي المنتخب في تصاعد إيجابي، وجاهزيتنا للنهائي على قدر أهمية المباراة».

يذكر أن المنتخبان السعودي والبحريني سيلتقيان في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم«خليجي 24»، إذ لم يسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي البطولة، وستكون المباراة النهائية استعادة للقاء المنتخبين في الدور الأول للمجموعة الثانية، الذي انتهى بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

وتأهل الأخضر إلى نصف النهائي بتصدره المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، أمام البحرين الثانية (أربع نقاط) بفارق الأهداف عن سلطنة عمان حاملة اللقب، والكويت الرابعة (ثلاث نقاط)، ليتمكن بعدها المنتخب السعودي من الفوز بهدف دون رد على قطر في نصف النهائي الثاني.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تعزيز حضوره كأحد أفضل المنتخبات على صعيد المنطقة والقارة، بلقب رابع سيجعله ينفرد بالمرتبة الثانية على صعيد أكثر المنتخبات تتويجا باللقب الخليجي بعد الكويت حاملة الرقم القياسي (10 ألقاب).

ويدخل المنتخب البحريني المباراة النهائية بعد تفوقه على المنتخب العراقي في نصف النهائي (5 - 3 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي).