شكرا لقرائتكم بيكهام عن تكريم الرئيس السيسي: شرف كبير وسعادة وسنقاتل للأفضل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع بيكهام قائلاً:"فوجئنا إن الرئيس السيسى متابعنا جيداً وطالبنا بالحصول على لقب أولمبياد طوكيو وكانت بمثابة مفاجأة سارة لنا، لا نستطيع وصف السعادة بمتابعة الرئيس لنا وما حدث شرف كبير للمنتخب الأولمبى لأن معنى أن الرئيس السيسى يكرمنا ويتابعنا إننا صنعنا إنجاز وسنواصل العمل حتى نكون على قدر تلك الثقة فى المنتخب الأولمبى".
كما أعرب بيكهام عن سعادته بالحصول على وسام الرياضة الذى منحه الرئيس السيسى للمنتخب الأولمبى، مؤكداً إنه سيقاتل مع زملائه للحصول على لقب البطولة فى طوكيو.
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