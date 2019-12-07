شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الكاراتيه : الفراعنة الأكثر عددا فى التكريم الرئاسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه أن بعثة منتخب الكاراتيه كانت الأكثر عددا فى التكريم الذى اقامته الرئاسة لعدد من الرياضيين اليوم السبت وقال الدهراوى أن التكريم جاء بعد التتويج ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى وحقق خلالها المنتخب ١٩ ميدالية متنوعة ومتفوقا على دول العالم المشاركة التى وصلت إلى ٧٦ دولة . Advertisements وأضاف الدهراوى أن الرئيس حرص على توجيه الشكر إلى كل أفراد البعثة فردا على الجهد المبذول والنتائج الطيبة مع إنتظار تحقيق المزيد من الانتصارات الفترة المقبلة وأشار رئيس الاتحاد أن هناك حوار دار بين وزير الرياضة و رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الكاراتيه سيشارك فى طوكيو ٢٠٢٠ ومن المتوقع تحقيق المثير من الميداليات خلال البطولة .

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