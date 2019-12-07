شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح تحقيق في "خناقة" أحمد فتحي مع رامي ربيعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي فتح تحقيق في المشادة التي وقعت بين ثنائي الفريق رامي ربيعة وأحمد فتحي عقب مباراة الهلال السوداني أمس، الجمعة، بإستاد السلام ببطولة أفريقيا.

وشهدت مباراة الأهلي والهلال السوداني أمس في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مشادة عنيفة بين ربيعة وفتحي بسبب الهدف الذي سكن شباك المارد الأحمر في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف حيث دخل الثنائي في مشادة عقب اللقاء وهو ما التقطته عدسات المصوّرين وكاميرات التلفزيون.

وقرر سيد عبد الحفيظ فتح تحقيق في هذه الواقعة وتوقيع عقوبة على أي لاعب يثبت أرتكابه خطأ، خاصة أن المشهد كان سيئاً للغاية حيث تبادل الثنائي الاتهامات حول مسئولية كلاها عن الهدف الذى سكن شباك الأهلي في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.