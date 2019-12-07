تعرف على مواجهة السبت المثير بالدوري الإنجليزي

السبت 7 ديسمبر 2019

تفتتح اليوم السبت لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، حيث المواجهات النارية ودربي مدينة مانشستر مع حضور المتصدر ليفربول أمام بورنموث للبحث عن المزيد من النقاط.



تأتي مواجهات اليوم على النحو التالي

* تشيلسي يحل ضيفا ثقيلا على نظيره إيفرتون بملعب "جيدسون بارك" في الثانية والنصف ظهرا عبر قنوات بي ان سبورت.

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* بورنموث يستضيف المتصدر ليفربول لبحث الأول عن ثلاث نقاط هام في معقله "دين" بالخامسة مساء عبر قنوات بي ان سبورت.

* المواجهة الثالثة بين توتنهام صاحب الأرض ونظيره بيرنلي، حيث بحث عن العودة للانتصارات بعدة فاجعة اليونايتد، حتى مباراة اليوم بملعبه "توتنهام" وسط أنصاره هامة للغاية في تمام الخامسة مساء عبر قنوات بي ان سبورت.

* وتشهد الخامسة مساء مواجهة مواجهة نارية بين واتفورد ونظيره كريستال بالاس، على ملعب "فيكارج رود" عبر قنوات بي ان سبورت.

* وختام المواجهات لليوم الأول من الجولة لين مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي ومنافسه التقليدي مانشستر يونايتد، على ملعب "الاتحاد" بالسابعة والنصف مساء عبر قنوات بي ان سبورت.

الجدير بالذكر أن دوري هذا الموسم، قد شهد عدة أحداث مثيرة لم تكن في الحساب منها ترنح مستوى مان بطل الموسمين الماضيين وعودة ليستر سيتي لأضزاء المنافسة على المربع الذهبي بل والتطلع للماسبقة الأشرس، حتى أن تشيلسي عادة لصورته الطبيعية بينما بقي الحال كما هو عليخ بالنسبة للعملاقين مانشستر يونايتد وأرسنال وكاد توتنهام أن يكون معهم بدائرة التخبطات.