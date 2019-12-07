شكرا لقرائتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم المنتخب الاولمبي بقصر الاتحادية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة وبعض المنتخبات للألعاب المختلفة واللاعبين واللاعبات والمدربين الرياضيين الذين حققوا بطولات قارية وعالمية" الموسم الجاري.
ويستضيف السيسي المنتخبات المختلفة مساء اليوم السبت بقصر الاتحادية اليوم، بحسب ما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وأضافت الرئاسة أن الرئيس سيقوم بتكريم كل من :المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة، منتخب الكاراتيه، منتخب الاسكواش، والمنتخب البارالمبي.
وتوج المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة بقيادة فنية للمدرب الوطنى شوقي غريب بلقب بطولة كاس الأمم الافريقية المقامة في مصر مؤخراللمرة الأولى ، اثر فوزه في النهائي على نظيره منتخب كوت ديفوار بنتجية 2/1 في الوقت الإضافي بعدما انتهت المواجهة في وقتها الأصلي بالتعادل إيجابيا بهدف لكل منهما.
كما تفوق منتخب مصر على نفسه بعدما حصد جميع الألقاب حيث فاز بلقب البطولة فيما حصد رمضان صبحي قائد الفريق جائزة أفضل لاعب في الوقت الذى نال فيه مصطفي محمد مهاجم المنتخب جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف كما فاز محمد صبحي الحارس الواعد بجائزة أفضل حارص وحصد المنتخب أيضا جائزة اللعب النظيف.
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