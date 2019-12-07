شكرا لقرائتكم جهاز منتخب الكرة النسائية يوافق على المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، علي خوض منافسات بطولة شمال افريقيا الودية المقرر لها 22 ديسمبر الجاري بدولة الجزائر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد اجري قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة والتي تقام بنظام خروج المغلوب واسفرت عن وقوع منتخب مصر في مواجهة منتخب المغرب.

وحدد الاتحاد الافريقي موعد مباراة الذهاب بمصر أحد أيام 17 ، 18 ، 19 يناير القادم وتقام مباراة العودة بالمغرب احد ايام 31 يناير 1 ، 2 فبراير علي ان يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر.

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ويشارك في بطولة شمال افريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب.