شكرا لقرائتكم جهاز منتخب الكرة النسائية يوافق على المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وحدد الاتحاد الافريقي موعد مباراة الذهاب بمصر أحد أيام 17 ، 18 ، 19 يناير القادم وتقام مباراة العودة بالمغرب احد ايام 31 يناير 1 ، 2 فبراير علي ان يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر.
ويشارك في بطولة شمال افريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب.
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