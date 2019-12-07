رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل ليفربول ضيفًأ ثقيلًا على بورنموث في المباراة التي ستقام على ملعب "فيتس فيرست" ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة السير في طريقه نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

واستقر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به الريدز مباراة اليوم، حيث من المتوقع أن يعود للدفع بالثنائي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينيو بعد إراحتهما في المباراة السابقة أمام إيفرتون.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث

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حراسة المرمى : أدريان



خط الدفاع : أرنولد – لوفرين – فان دايك – روبيرتسون



خط الوسط : هيندرسون – فاليندوم – تشامبرلين



خط الهجوم : ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينيو

