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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أتلتيكو مدريد يواصل هوايته المفضلة ويتعادل مع فياريال بالدوري الإسباني
السبت 7 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
واصل أتلتيكو مدريد، نتائجه المخيبة للأمال فى الدوري الإسباني، بتعادله سلبيا مع مضيفه فريق فياريال، بدون أهداف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، فى افتتاح مباريات الجولة 16 من الدوري الإسباني.
ويعد تعادل أتلتيكو مدريد، أمام فياريال، الثامن له هذا الموسم فى الليجا، كأكثر أندية البطولة تحقيقا لنتيجة التعادل.
ورفع الروخى بلانكوس، رصيده للنقطة 26 فى المركز السادس، بينما أرتفع رصيد فياريال للنقطة 19 فى المركز الثانى عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، الذى يتصدره برشلونة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بعد تساويهم فى عدد النقاط برصيد 31 نقطة.
وتستكمل مباريات الجولة السادسة عشر، من الليجا، اليوم السبت، بإقامة 4 مباريات، أهمها ريال مدريد يستضيف إسبانيول وبرشلونة يواجه ريال مايوركا.
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