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أتلتيكو مدريد يواصل هوايته المفضلة ويتعادل مع فياريال بالدوري الإسباني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أتلتيكو مدريد يواصل هوايته المفضلة ويتعادل مع فياريال بالدوري الإسباني

السبت 7 ديسمبر 2019

أتلتيكو مدريد يواصل هوايته المفضلة ويتعادل مع فياريال بالدوري الإسباني

متابعات_الخليج 365

واصل أتلتيكو مدريد، نتائجه المخيبة للأمال فى ، بتعادله سلبيا مع مضيفه فريق فياريال، بدون أهداف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، فى افتتاح مباريات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

 

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ويعد تعادل أتلتيكو مدريد، أمام فياريال، الثامن له هذا الموسم فى الليجا، كأكثر أندية البطولة تحقيقا لنتيجة التعادل.

 

ورفع الروخى بلانكوس، رصيده للنقطة 26 فى المركز السادس، بينما أرتفع رصيد فياريال للنقطة 19 فى المركز الثانى عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، الذى يتصدره بفارق الأهداف عن ، بعد تساويهم فى عدد النقاط برصيد 31 نقطة.

 

وتستكمل مباريات الجولة السادسة عشر، من الليجا، اليوم السبت، بإقامة 4 مباريات، أهمها ريال مدريد يستضيف إسبانيول وبرشلونة يواجه ريال مايوركا.

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