مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 7 ديسمبر 2019

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره بورنموث مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/20.
ويقدم موقع الوفد لزواره خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم والمقرر نقلها عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 2 بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف، وذلك في تمام الساعة 5:00مساءً بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
كانت آخر مباريات ليفربول في البريميرليج أمام إيفرتون، وانتهت بفوز عريض للريدز بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.
ينفرد زملاء محمد صلاح بصدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، ويعتبر هذا الموسم مثالياً بالنسبة للريدز الذي يبتعد عن أقرب
سيتغيب عن صفوف ليفربول ضد بورنموث فابيانو وجويل ماتيب بداعي الإصابة.
ومن المتوقع أن يبدأ كلوب هذه المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي: أليسون
الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – ديان لوفرين – ترنت ألكساندر أرنولد
الوسط: شامبريلن– هندرسون – ويجنالدوم
الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح
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