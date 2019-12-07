رياضة | مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم لاعب توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم لاعب توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي في منافسة قوية مع نظيره نادي ريال مدريد الإسباني علي التقاعد مع اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية الشهيرة أن نادي مانسشتر يونايتد قد اقترب من التعاقد مع اللاعب الدولي الدنماركي خلال المواسم الماضية لكن اللاعب المتألق لم يكن لديه أي نية لعدم اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا لكن إريكسين ينوي مغادرة نادي توتنهام هوتسبير مجانًا حيث ينتهي عقده في عام 2020، في ظل اهتمام كل من ريال مدريد الإسباني و مانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلي نادي يوفنتوس الإيطالي.



وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير يري أن الوضع مقلق للغاية بشأن اللاعب الدولي الدنماركي ومن المحتمل أن يغادر كريستيان إريكسن توتنهام كلاعب حر في نهاية الموسم الجاري مع مراقبة ريال مدريد للوضع. ويبدو أن مانشستر يونايتد يصر أيضًا على ضمه الدنماركي، على الرغم من رفض كريستيان له خلال الصيف الماضي.



وكان اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد انضم لصفوف النادي اللندني قادما من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي حيث استطاع أن يتألق ويجذب له أنظار الأندية الأوربية الكبري ويقود فريقه للصعود لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.