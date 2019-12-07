شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يُعين "نسيم" مشرفا على مشروع الهدف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أحمد نسيم الموظف بلجنة المسابقات بالإشراف على مشروع المنتخبات الوطنية "الهدف " بمدينة 6 أكتوبر. كان الفيفا اعتمد تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وأكد الاتحاد الدولي في بيانه أن هناك 5 مهام للجنة المشكلة لإدارة كرة القدم المصرية خلال الفترة القادمة وحتى 31 يوليو 2020 والتى جاءت كالتالي. البند الأول: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة. البند الثاني: مراجعة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". Advertisements البند الثالث: مراجعة النظام الأساسي والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة. البند الرابع: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءًا على القوانين الجديدة. البند الخامس: العمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلاً.

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