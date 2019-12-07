رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول بث مباشر REAL MADRID LIV

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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي إسبانيول اليوم السبت 7 ديسبمر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول بالدوري الإسباني وملعب اللقاء وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي إسبانيول اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني وستذاع مباراة نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إسبانيول اليوم في بطولة الدوري الإسباني على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق خالد الحدي.

دوافع ريال مدريد من مباراة إسبانيول Advertisements ويسعى نادي ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراة إسبانيول اليوم ليتمكن من خطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني من نادي برشلونةالمتساوي معه في عدد النقاط.

دوافع إسبانيول من مباراة ريال مدريد كما يسعى نادي إسبانيول للفوز بمباراة ريال مدريد أو حتى الخروج بتعادل فقط ليتمكن من تحسين مركزه في الدوري والهروب من مصيدة الهبوط.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.