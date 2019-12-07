كاميرا سوبر كورة.. جماهير الأهلى تجرد الحضرى من لقب السد العالى وتمنحه للشناوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت جماهير الأهلى مدرجات ملعب السلام بالهتافات الساخنة لمحمد الشناوى حارس مرمى القلعة الحمراء خلال مواجهة فريقهم أمام الهلال السودانى. ورددت جماهير الأهلى هتافات:"يا ليالى يا ليالى الشناوى السد العالى" فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. لمشاهدة الفيديو من هذا الرابط

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